РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. В подмосковном Домодедове набирают волонтеров для помощи в проведении празднования Масленицы в парке «Елочки», сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Принять участие могут все желающие от 14 лет, готовые работать в команде, развиваться и реализовывать мероприятия в городе.

Оставить заявку можно в комментариях под постом в группе парка или по телефону: 8(925)827-74-37.

Празднование Масленицы пройдет в парке «Елочки» 6 марта.