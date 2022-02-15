РИАМО - 15 фев. Внебюджетное финансирование Третьяковской галереи составило почти 59% в 2021 году, сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Очень важно, что объем внебюджетного финансирования составил почти 59%. Это и свидетельство того, что музей возвращается к свое нормальной доковидной жизни», - подчеркнула Трегулова.

Всего за 2021 год объем финансирования Третьяковской галереи составил 3,1 млрд рублей. В эту сумму вошли субсидии на выполнение государственного задания – 41,66%, целевая субсидия на оплату труда- 3,21%, средства от оказания платных услуг – 30,93%.

24,15% поступило от пожертвований и спонсорских средств, а 0,05% – от целевой субсидии на капитальный ремонт, реставрацию и приобретения особо ценного имущества.