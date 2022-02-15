РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Возле станции «Люберцы-1» около железнодорожных путей в 2023 году планируют обустроить безопасный пешеходный переход, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Наиболее травмоопасными участками являются: перегон «пл. Ухтомская – ст. Люберцы-1», перегон «пл. Малаховка - пл. Удельная» и санкционированный переход от ул. Хлебозаводская к ул. Транспортная в Люберцах. При поддержке МТДИ и ОАО «РЖД» определены места, на которых будут обустроены пешеходные переходы, отвечающие потребностям жителей. Планируется, что уже в III квартале 2023 года безопасный переход появится вблизи станции «Люберцы-1», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на территории городского округа Люберцы действует одна пассажирская железнодорожная станция «Люберцы-1» и восемь пассажирских платформ.