РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Почти 400 офицеров и солдат из подмосковного Красногорска принимали участие в Афганской войне, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. С 2011 года в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более чем 14 тыс. российских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны.

Из Красногорска в этом военном конфликте участвовали 144 офицера, 245 рядовых и сержантов. Восемь красногорцев погибли, с честью исполнив свой интернациональный долг.

«В день вывода советских войск из Афганистана мы отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мы должны говорить об этих событиях, чтобы не предать забвению подвиги солдат и офицеров, выполнявших свой долг с честью, чувством патриотизма и любви к Родине», - сказал глава горокруга Дмитрий Волков.

Окружное торжественное собрание, приуроченное к памятной дате, состоялось в Красногорске 12 февраля. В нем приняли участие Дмитрий Волков, члены Красногорского отделения МОО ВООВ «Боевое братство», совета ветеранов округа, общественных организаций, представители администрации и совета депутатов Красногорска, ветераны, жители и школьники.

Участники собрания выразили благодарность за мужество и героизм, проявленные за долгие 10 лет войны в Афганистане, и минутой молчания почтили память ушедших из жизни товарищей.