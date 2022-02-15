РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. Детский сад на 160 мест торжественно открыли на улице Стрелковой в городском округе Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Учреждение построено за счет внебюджетных источников финансирования и расположено на первых двух этажах дома №4.

«В начале этого года в Мытищах должны открыться три детских сада. Это первый из них. Объект долгожданный, поскольку микрорайон прирастает новыми жилыми домами. Уверена, что детям и родителям здесь понравится. В марте мы планируем открыть еще два садика. Потребности в дошкольных учреждениях в растущем городе высоки», - сказала заместитель главы администрации Мытищ Наталья Гречаная.

На открытой территории детского сада установлено 8 беседок, игровые и спортивные комплексы, уложено безопасное резиновое покрытие. Внутри – 8 просторных помещений для групп по 20 малышей в каждой, пищеблок, предусматривающий полный цикл приготовления пищи, физкультурный, музыкальный залы.

«Группы и кабинеты очень хорошо по-современному оборудованы. Во дворе большая прогулочная площадка. Вместе с жителями испытываю радость, что на территории нашего микрорайона построен такой замечательный объект», - отметил депутат совета депутатов горокруга Сергей Купранов.

На торжественном открытии учреждения заместитель генерального директора Мытищинской строительной компании Валерий Мыц вручил символический ключ от детского сада его заведующей Наталье Сащук. Для нее это уже четвертый корпус большого образовательного комплекса для дошкольников.

«Радует, что внутренние помещения очень светлые. Широкие коридоры, просторные группы, отдельный пищеблок. Детский сад «Журавушка» работает в Мытищах с 1988 года. Основное здание находится на улице 3-я Новая. Также к нам были присоединены сады на улицах Силикатной и Воронина. Это наш четвертый корпус», - добавила Сащук.