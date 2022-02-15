РИАМО - 15 фев. В Сергиево-Посадскую больницу поступил 13-летний гражданин Кубы. Врачи выявили у него вирусную пневмонию с 25% поражением легких и менингит в тяжелой форме, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

К подмосковным врачам юноша поступил с болями в животе, высокой температурой и тошнотой. КТ-исследование показало, что мальчик болен вирусной пневмонией с поражением легких около 25%.

В то же время он испытывал постоянные головные боли, рвоту, головокружение и отсутствие сил для движения. Медики предположили, что у юного пациента могут быть поражены мозговые оболочки. Ему был назначен анализ спинномозговой жидкости. В результате был выявлен тяжелый менингит. Юношу пришлось перевести в реанимацию.

«В процессе диагностики мы выявили вирусно-бактериальный менингит. Лечение пришлось проводить по отношению к обоим классам микроорганизмов: к вирусам и бактериям», – сказал педиатр-инфекционист Олег Одинцов.

В реанимационном отделении мальчик провел 4 дня. Когда его состояние стабилизировалось, его перевели в детское инфекционное отделение. Там он получал помощь врачей более 2 недель, прежде чем удалось полностью побороть менингит и пневмонию.

С самим мальчиком и его мамой медики смогли общаться с помощью онлайн-переводчиков. Сейчас юный пациент уже выписан из больницы, он находится на наблюдении у врача-педиатра.