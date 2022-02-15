РИАМО - 15 фев. В 2021 году Третьяковскую галерею посетили 1,5 млн человек, это на 70% больше, чем в 2020 году, сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Это был год крайне напряженной работы, <…> мы открылись с 7 выставками и сразу увидели невероятную востребованность того, что мы готовили для людей. Причем востребованность, которая превышала и тот интерес, который в открытые для зрителей месяцы мы наблюдали у себя в 2020 году», - рассказала Трегулова.

Она добавила, что этот интерес был свидетельством того, что люди интуитивно ощущали, что им необходимо прийти и прикоснуться к искусству вживую.

Третьяковскую галерею в 2021 году посетило более 1,5 млн человек, что на 70% больше, чем в 2020 году. Похожая посещаемость была зафиксирована в 2016 году.

Также 2021-й стал годом самых успешных выставочных проектов. В первой половине года на выставку Роберта Фалька пришли 115 тысяч человек, на выставку «Лаборатория будущего кинетического искусства в России» - 80 тысяч человек, а выставку Юрия Пименова посетили 128 тысяч человек.

Трегулова также рассказала о популярности выставки Михаила Врубеля.

«Это выставка с очень интересными идеями и концепциями, воплощенными в архитектуре Сергея Чобана. Невероятно востребованный проект, на данный момент на выставку пришло 220 тысяч человек, а нам предстоит еще 3 недели работы», - добавила Трегулова.

Новая Третьяковская галерея на Крымском валу обходит по количеству посетителей основное здание в Лаврушинском переулке на 837 тысяч человек. ​