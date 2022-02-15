РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Люберецкая Госавтоинспекция до 20 февраля проверит грузопассажирские транспортные средства на наличие тахографов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тахограф – это средство контроля, которое автоматически фиксирует данные о скорости и маршруте передвижения транспорта, а также о режиме труда и отдыха водителей.

Одна из задач оперативно-профилактического мероприятия «Тахограф» – не допустить переработок, усталости водителя за рулем, тем самым повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность.

Отсутствие тахографа на транспортном средстве – самое частое нарушение. За отсутствие аппарата предусмотрен административный штраф от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 7 до 10 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 15 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей.