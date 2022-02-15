РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В Подольске ограничили доступ посетителей в здание администрации округа из-за пандемии Covid-19, сообщается на сайте администрации округа.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области» доступ посетителей в здание администрации городского округа Подольск ограничен.

Обращения в форме электронного документа следует направлять на адрес электронной почты: Podolsk@adm.podolsk.ru. Телефон для справок по письменным обращениям граждан: 8(496)755-57-27.