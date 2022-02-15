РИАМО - 15 фев. Фотовыставка «Город неравнодушных. Призвание» начала свою работу на Никитском бульваре в Москве, она посвящена Всемирному дню НКО, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города.

Заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина рассказала, что на выставке можно увидеть свыше 30 необычных кадров. Работа экспозиции продлится до 3 марта включительно.

«В съемках принимали участие представители организаций самой разной направленности: одни помогают многодетным семьям, инвалидам, детям с тяжелыми заболеваниями, другие поддерживают добровольчество, работают с молодежью и заботятся об экологии», — сказала она.

По ее словам, на выставке представлены работы 18 московских социально ориентированных НКО.

Кроме фотоснимков, на выставке есть мотивирующие истории представителей этого сектора.

Своими историями поделились участники проекта в поддержку беременных женщин, семей и одиноких родителей «Душевный подарок», центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх», союза «Кибатлетика», а также добровольцы фонда помощи тяжело больным детям «Жизнь как Чудо», «Дорога жизни», «Вдохновение», учебно-кинологического центра «Собаки — помощники инвалидов» и другие.