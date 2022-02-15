РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. Во вторник в городском округе Мытищи наградили победителей конкурса «Экоподмосковье-2021», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Экоподмосковье» - это ежегодный конкурс детских экопроектов Московской области. Торжественная церемония награждения состоялась в лицее №34 с экологическим уклоном. Награды победителям вручали председатель комиссии по экологии Общественной палаты округа, член ОП области и один из организаторов проекта Илья Ермаков и депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков.

«Наш округ один из самых зеленых, водных, экологичных и экообразованных в Подмосковье. У нас 6 водохранилищ на территории, а также громадная лесополоса. Конкурс, который придумали 5 лет в Общественной палате, в первую очередь создан для вас и для того, чтобы все, кто думает о природе и экологических проблемах современности, объединялись», - сказал Ермаков.

Конкурс проводился в два этапа среди участников в возрасте от 4 до 17 лет. Итоги подводили компетентное жюри, состоящее из представителей организаторов конкурса и специалистов в области экологии и природопользования.

Поздравила ребят с победой заместитель главы администрации горокруга Наталья Гречаная.

«Сегодня в этот зал пришли те ребята, которые с огромным удовольствием принимают участие в этом замечательном конкурсе, который проводится уже 5 лет и очень активно прижился у нас в Мытищах. Мы этому очень рады, потому что экология - это действительно очень важно. Это жизнь и здоровье», - отметила Гречаная.