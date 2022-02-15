РИАМО - 15 фев. На встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его польским коллегой Збигневом Рау один из журналистов задал вопрос об «атаке» РФ на Украину. Лавров пошутил о недогадливости представителя польской прессы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Когда глава МИД РФ выступал на пресс-конференции, польский журналист вновь задал вопрос о предполагаемом «вторжении» России на Украину. Когда Лаврова спросили, отменяется ли «атака» на Киев, Лавров ответил утвердительно.

«Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», – добавил Лавров.

Западная пресса пишет о готовящемся «вторжении» российских Вооруженных сил на территорию Украины. Представители России неоднократно подчеркивали, что эти заявления необоснованны, а страна не намерена ни на кого нападать.