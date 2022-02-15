РИАМО - 15 фев. В России ко Дню защитника Отечества организуют всероссийский кинопоказ фильмов о подвигах советских воинов. 22 февраля состоится телемост с фронтовиками, присоединиться к которому сможет любой желающий, сообщает пресс-служба фонда социальной поддержки населения «Мост поколений».

Мероприятия в рамках культурно-образовательной программы VIII молодежного кинофестиваля военно-исторических фильмов «Перерыв на кино» проходят с 14 февраля по 4 марта. Кинопоказы пройдут в кинотеатрах, вузах, школах и домах молодежи по всей России, а также в режиме онлайн на сайте фонда. В этой масштабной киноакции примут участие не менее 400 населенных пунктов, а зрительская аудитория составит от 50 тыс. человек. Для регионов со сложной эпидемиологической обстановкой предусмотрена возможность присоединиться в дистанционном формате.

О программе

Зрителям будет представлена программа из шести кинокартин общей длительностью 45 минут, среди которых два одноименных игровых фильма «Снайпер» о подвиге бойцов невидимого фронта, две художественные работы - «Глаза» (о том, что можно остаться героем, даже потеряв зрение) и «Первый бой» (о том, как юный красноармеец впервые столкнулся с врагом), а также две документальные ленты по воспоминаниям фронтовиков – «Воины света» и «Кинолента памяти».

Центральным событием кинопоказа станет телемост с ветеранами Великой Отечественной войны - героями представленных документальных фильмов. В онлайн-эфире примет участие ветеран Великой Отечественной войны Сергей Киселев, который воевал под Сталинградом, обеспечивал противовоздушную оборону Люблина и Варшавы в составе 1-го Белорусского фронта. Также он принимал участие в наступлении на Берлин. Был награжден орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и др.

Также в эфире можно будет послушать участника ВОВ Лазаря Арончука, который воевал на 2-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах, принимал участие во взятии Кенигсберга. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и др. Он является автором множества документальных и художественных видеофильмов, лауреатом золотой медали Всемирного фестиваля кинолюбителей «Уника», обладателем Гран-при 48-го Всероссийского фестиваля «История и культура», председателем отборочной комиссии фестиваля «Петербургский экран» и почетным членом жюри кинофестиваля «Перерыв на кино».

Как присоединиться

Присоединиться к этой масштабной акции может любой желающий, не выходя из дома. Для этого нужно пройти по ссылке.

22 февраля в 12:00 начнется онлайн-кинопоказ фильмов о защитниках Отечества от VIII молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино». 22 февраля в 13:00 по окончании кинопоказа будет организован телемост с фронтовиками, героями документальных фильмов.

Задать вопрос непосредственным свидетелям тех страшных событий можно будет в комментариях на сайте. Лучшие вопросы будут озвучены в прямом эфире с указанием фамилии и населенного пункта.