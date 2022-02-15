РИАМО - 15 фев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала совет официальным лицам Великобритании извиниться за заявления о готовящемся «вторжении» войск РФ на Украину, сообщает Газета.ru.

«Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она опубликовала это сообщение после очередного заявления британских властей о подготовке «нападения» российских войск на территорию Украина. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что поверит в отсутствие планов руководства России по вторжению на Украину, когда оно отведет все войска от границ.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о том, что РФ может напасть на Украину в течение 48 часов.