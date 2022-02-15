РИАМО - 15 фев. Социальный раунд «Стоп – гаджет!» проводят сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«С 10 февраля по 6 марта 2022 года в регионе проводится ряд мероприятий, направленных на повышение уровня информированности всех категорий участников дорожного движения об опасности использования мобильных телефонов (смартфонов) во время движения», - отмечается в сообщении.

Сотрудники ГИБДД раздали листовки и напомнили жителям Реутова и водителям о недопустимости использования гаджетов за рулем. Кроме того, внимательными должны быть и пешеходы. Отвлечение внимание на экран мобильного или наушники с громкой музыкой при передвижении по дорогам и пешеходным переходам может стать причиной травмирования и даже смерти.

В течение 3 недель автоинспекторы совместно с общественниками посетят образовательные организации, многофункциональный центры, АЗС, автошколы и торгово-развлекательные центры, где проведут соответствующую разъяснительную работу.

Одним из основных инструментов социального раунда станут тематические аудио- и видеоролики, социальная реклама и полиграфическая продукция, которые получат широкое распространение как в информационном пространстве, так и непосредственно среди целевой аудитории участников дорожного движения.