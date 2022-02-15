РИАМО - 15 фев. Водитель автомобиля такси совершил наезд на 15-летнего мальчика на юге Москвы. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего ребенка перелом голени.

По факту происшествия проводится проверка.

Родителям напоминают о необходимости обучения детей безопасному поведению на дорогах. Автомобилистов призывают соблюдать осторожность и снижать скорость при передвижении в жилых зонах и рядом с образовательными учреждениями.