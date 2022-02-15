РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Госавтоинспекторы напомнили водителям в подмосковном Красногорске об опасности использования гаджетов за рулем, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В Красногорске сотрудники подмосковной Госавтоинспекции продолжают вести профилактическую работу в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Стоп – гаджет!».

Автоинспекторы проводят профилактические беседы с участниками дорожного движения и с помощью тематических листовок обращают внимание на то, как отвлечение на мобильные устройства влияет на изменение дорожной ситуации при переходе проезжей части дороги и при управлении транспортным средством.

Также сотрудники ГИБДД отметили, что даже кратковременное использование гаджетов во время участия в дорожном движении несет риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.