РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Детский сад на 320 мест в деревне Глухово подмосковного Красногорска планируют построить в начале следующего года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора держат на контроле ход строительства детского сада на 320 мест в деревне Глухово.

«Строительство ведется в графике. На данный момент на объекте выполнено устройство котлована, ведутся работы по устройству монолитных конструкций подземной части здания», – сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

По его словам, на площадке задействовано порядка 40 рабочих и 3 единицы техники.

Согласно проекту, общая площадь 4-этажного здания составляет более 4,2 тыс. кв. м. Внутри будут находиться групповые ячейки, помещения для занятий творчеством и физкульутрой. Прилегающая территория также будет благоустроена, там оборудуют физкультурно-спортивную зону и установят игровые площадки с теневыми навесами.

Прогнозируемая дата завершения строительства – 1 квартал 2023 года.