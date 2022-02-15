РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. По итогам 2021 года единороссы Балашихи вошли в число сильнейших среди 60 муниципалитетов региона, сообщается на сайте администрации округа.

Анализ эффективности работы местных отделений проводили на основании показателей рейтинга, который отражает основные направления партийной деятельности в муниципалитетах. Такая система оценки позволяет максимально подробно оценивать работу партийного актива на местах.

Во вторник в городском округе состоялось расширенное заседание исполнительного комитета, которое провел заместитель секретаря местного отделения партии Филипп Науменко. По словам председателя совета депутатов Балашихи Геннадия Попова, в 2021 году большинство первичных отделений в Балашихе, а их 180, выполнили поставленные задачи.

«Есть небольшие недоработки у «Молодой Гвардии» и сторонников партии, что отразилось на общем результате. Пятое место из 60 муниципалитетов — это очень хорошие показатели, но всегда есть к чему стремиться, чтобы результаты стали еще лучше», — сказал Попов.

На заседании исполкома также обсудили задачи на текущий период, реализацию партийных проектов на территории округа. Одна из главных задач на 2022 год — реализация наказов избирателей, которые партийцы собрали на встречах с жителями, на очных и дистанционных приемах.

За прошлый год именно жители Балашихи предложили наибольшее во всем Подмосковье количество инициатив — 62 тыс. Около 15% из них сейчас реализованы, другие включены в региональную программу «Подмосковье — территория перемен».

Отделение «Единой России» в Балашихе насчитывает около 5 тыс. человек. В начале февраля 2022 года делегаты отчетно-выборной конференции переизбрали на новый срок секретаря местного отделения партии Сергея Юрова.

Конференция Регионального отделения партии «Единая Россия» состоится 17 февраля 2022 года в Красногорске. На ней партийцы переизберут политсовет, президиум политсовета и контрольную комиссию.