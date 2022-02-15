РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Библиотекари Подольска подарили книги юным пациентам горбольницы в Международный день книгодарения, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По доброй традиции в Международный день книгодарения, который отмечается 14 февраля, библиотекари пришли в Подольскую детскую городскую больницу. Специалисты детских библиотек №№6, 11 и методико-инновационного отдела подготовили игровую программу, мастер-класс, а также рассказали про праздник. Традиционно участники мероприятия получили в подарок книги.

В фонд читального зала в игровой комнате библиотекари передали более 60 книг. Акция по сбору книг для кардиологического отделения детской больницы продолжается. Принять участие могут все желающие.