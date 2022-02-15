РИАМО - 15 фев. В первой половине текущей недели температура в столице будет превышать норму на 7 градусов, а во второй — на 10-11 градусов, сообщает «Вечерняя Москва».

«Во второй половине недели, когда Москва окажется уже в циклонической области, очень теплые воздушные массы с юга будут приносить не просто теплый, а очень теплый воздух. Прогнозируются дневные температуры до плюс пяти градусов, ночные — около нуля. И будет уже двузначная аномалия, двузначное отклонение от нормы: плюс 10–11 градусов», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в первой половине недели температура будет превышать норму на 7 градусов. В ближайшие 7-8 дней похолодания не ожидается, но температура может снизиться в марте.

Ранее синоптики сообщили, что 15 февраля стало самым теплым днем с начала зимы в Москве. Воздух в городе прогрелся до плюс 3 градусов.