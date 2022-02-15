РИАМО - 15 фев. Заместитель декана факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Ларичев задержан по подозрению в крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). О какой сумме идет речь, неизвестно. Подробности дела в настоящий момент не раскрываются.

Следствие по делу ведет ГСУ ГУ МВД Москвы. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте Ларичева.

Ларичев занимает должность замдекана факультета права ВШЭ по научной работе с 2020 года. Он имеет степень доктора наук и является членом Ассоциации юристов России, Международного общества публичного права и ряда других организаций.