РИАМО - 15 фев. Жители Видного смогут принять участие в проектировании концепции по благоустройству местного лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

16 февраля в 19:00 жители Ленинского округа приглашаются на общественное обсуждение по разработке концепции благоустройства территории Видновского лесопарка рядом с Ольховой и Березовой улицами (вблизи школ №№9 и 10).

«Обратная связь и диалог с жителями – это важная составляющая соучаствующего проектирования. В процесс проектирования общественных пространств, парков мы вовлекаем жителей, активистов, местные сообщества и других заинтересованных лиц для того, чтобы совместно определять проблемы территории, потребности людей, совместно принимать решения, и, как следствие, повышать эффективность проекта», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Мероприятие пройдет в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».