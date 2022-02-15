РИАМО - 15 фев. Управляющая организация ООО «Компания Промтехнология» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области и провела перерасчет за ЖКУ собственникам квартиры в третьем корпусе новостройки ЖК «Первый Андреевский» в Солнечногорске. Сотрудники УК сняли начисления, неправомерно выставленные с января 2020 по июль 2021 года, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Решить проблему с неправомерными начислениями в платежках жителей поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении.

По его словам, одна из главных задач сделать единый платежный документ прозрачным и понятным.

Сумма возврата собственникам квартиры составила 166 тыс. 458 рублей. Столько начислила управляющая организация хозяевам на основании неправомочного документа – акта приемки-передачи квартиры, который был составлен застройщиком в одностороннем порядке без фактической передачи собственнику.

В результате долг был аннулирован.