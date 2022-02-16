РИАМО – 16 фев. Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» теперь могут частично оплачивать покупки бонусами программы лояльности «Нам по пути». Бонусы можно использовать при оплате и топлива, и товаров в магазине, сообщает пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть».

Чтобы снизить цену товара с помощью бонусов, участнику программы лояльности на кассе АЗС нужно сказать оператору, что часть покупки оплачивается баллами «Нам по пути». Оставшуюся сумму можно оплатить банковской картой или наличными.

Аналогичный способ оплаты действует на автоматических АЗС. Там нужно при выборе способа оплаты выбрать «Оплата бонусами», предъявить пластиковую карту лояльности или применить карту с NFC в мобильном приложении сети. Оставшаяся сумма оплачивается банковской картой.

Бонусы «Нам по пути» при транзакции с частичной оплатой не начисляются.

Оперативно проверить баланс бонусов можно в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть».