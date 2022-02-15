РИАМО - 15 фев. Штраф в 250 тыс. рублей заплатила управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» за ненадлежащее состояние лифтов в одной из новостроек Одинцовского округа, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Компания исполнила предписание регионального ведомства и привела в порядок лифтовое оборудование в подъезде 25-этажной новостройки по адресу: улица Каштановая, 1А в Одинцове.

За нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом на организацию наложили штраф по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ.

«В высотном многоквартирном доме лифт – один из самых важных и востребованных элементов общего имущества, и его состояние – показатель того, как выполняет управляющая компания свои обязанности по содержанию этого имущества. Мы не можем обязать жителей беречь свой дом, не портить, не ломать, не относиться к нему варварски — это вопросы воспитания, которые решаются внутри семьи. Но мы можем повлиять на управляющую компанию и обязать ее устранить выявленные нарушения», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.