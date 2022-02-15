РИАМО - 15 фев. По мнению флеболога Анатолия Русакова, боли в ногах после коронавируса могут возникать из-за обезвоживания организма, тромбообразования или повышенного выделения в кровь токсинов, сообщает «Вечерняя Москва».

Он отмечает, что после перенесенной инфекции в ногах могут возникать боли трех видов - мышечные, суставные и вызванные сосудистыми нарушениями.

Так, тромбообразование возникает из-за повреждения тканей эндотелия, повышения вязкости и застоя крови.

А нехватка воды провоцируется лихорадочным состоянием, из-за чего возникают электролитные нарушения. Эти нарушения также могут являться следствием приема противовирусных препаратов, антибиотиков и других лекарственных средств противовирусной терапии.

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