РИАМО - 15 фев. Столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти учащегося одного из колледжей Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Ранее московский главк СК возбудил дело по факту гибели студента Политехнического колледжа №8 в Москве после приема медицинского препарата. Юноша принял таблетки сам, также предложил однокурсникам. В результате один из них скончался от острой сердечной недостаточности, другого госпитализировали.

«Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе.

Ранее директор Политехнического колледжа №8 Андрей Трофимов сообщил РИАМО о том, что трое студентов колледжа самостоятельно приняли лекарственные препараты, после этого один из них скончался, другие были госпитализированы.

Администрация колледжа сотрудничает с правоохранителями, а также оказывает всю необходимую поддержку родителям студентов, заверил Трофимов.