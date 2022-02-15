РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Безопасность работы такси, а также законопослушность водителей и пассажиров проконтролируют в подмосковном Красногорске с 15 по 17 февраля, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции, в том числе 11 батальона ДПС, в период с 15 по 17 февраля проводят оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Такси». Оно направлено на обеспечение безопасности при перевозке граждан и багажа легковыми такси, приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ, а также предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легковых такси и их пассажирами.

Госавтоинспекторы проверят максимальное количество легковых такси, в том числе их техническое состояние.

К проведению мероприятия будут привлекаться сотрудники управления государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, отдела Управления Регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта Московской области и структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

11-й батальон контролирует ряд дорог в Красногорске.