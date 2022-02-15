РИАМО - 15 фев. В Ленинском городском округе догазифицируют свыше 30 населенных пунктов. Работы по подключаению пройдут в 2022 году в рамках президентского проекта социальной газификации, заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В 2021 году работы по соцгазификации в Ленинском округе уже проводились. За прошедший год специалистам удалось провести «голубое топливо» в 18 населенных пунктов муниципалитета.

«Всего в Ленинском городском округе задача стоит догазифицировать по президентскому проекту 51 населенный пункт <...> нам осталось сделать 33 населенных пункта», – заявил Баранов.

Он отметил, что в первом квартале 2022 года сотрудники газовой компании будут работать в 10 населенных пунктах, среди них Григорчиково, Молоково-2, Дальние Прудищи, Слобода и Ермолино.