РИАМО - 15 фев. В Московской области и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности до 11 часов 16 февраля. На дорогах может образоваться гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности остается актуальным в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Научный руководитель Гидрометцентра России ранее заявил, что на территории Подмосковья и Москвы снег начнет таять в середине марта. Это связано с обилием снега, выпавшего зимой.