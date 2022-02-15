РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Представители танцевально-спортивного клуба Top-Dance КПЦ «Дубровицы» заняли 14 призовых мест на турнире Liberty dance cup по спортивно-бальным танцам для начинающих спортсменов, сообщает администрация ДК.

В поселении Вороновское Москвы на базе Дома культуры «Дружба» 13 февраля прошел турнир Liberty dance cup по танцевальному спорту среди начинающих спортсменов в возрасте от 4-х до 16 лет. Конкурсный фестиваль открыл глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов. В турнире приняли участие коллективы из разных городов России. Организаторы турнира - Дмитрий и Валерия Крамаренко.

Танцевально-спортивный клуб Top-Dance под руководством Ирины Мещеряковой достойно представил городской округ Подольск. В категория «Н2+Н3 (соло)» дебютантка Арина Елгина заняла 2 место в Суперкубке и 6 место в Кубке медленного вальса.

В категории «Н4 (соло)» у Виктории Крунтяевой 3 место в Кубке самбы, Кубке джайва и в Суперкубке, а также 4 место в Кубке медленного вальса.

Никита Клименков и Вера Кондрикова в категории «Н4 (пары)» заняли 1 место в Кубке самбы, 2 место - в Кубке медленного вальса, Кубке ча-ча-ча и в Суперкубке, а также 3 место - на Кубке джайва.

Кирилл и Ксения Самохины в категории «Н5, Н6 (пары)» взяли золото на Суперкубке, 2 место - на Кубке квикстепа и Кубке джайва и 3 место - на Кубке медленного вальса и Кубке ча-ча-ча.

Спортсменов готовили Ирина Мещерякова и Константин Голоснов. Мещерякова является мастером спорта международного класса по спортивно-бальным танцам, чемпионкой Дальневосточного федерального округа, вице-чемпионкой Японии, победительницей и финалисткой международных турниров в Китае, Германии, Словакии, Италии. Участница телепроекта «Танцы на ТНТ».