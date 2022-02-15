РИАМО - 15 фев. В рамках президентского проекта социальной газификации в Подмосковье с начала 2022 года догазифицировали 34 населенных пункта, сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Мы радовались, что зима мягкая. Но она очень снежная, высота снежного покрова достигает человеческого роста, это требует дополнительных усилий. Но мы идем в графике. За прошедшую неделю мы догазифицировали 11 населенных пунктов. С начала года их уже 34», - сказал Баранов.

Он отметил, что всего за первый квартал планируют догазифицировать более 290 населенных пунктов.

«Критической проблематики нет, есть рабочие вопросы», - заключил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.