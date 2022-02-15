РИАМО - 15 фев. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не будет участвовать во встрече по Венскому документу в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее проведение соответствующих консультаций запросила Украина. Киев принял соответствующее решение на фоне отказа российской стороны объяснить подробности совместных военных учений на границе с Украиной.
«Нет, не будем», — сказал Грушко, отвечая на вопрос журналистов.
Тема так называемого «вторжения» России на Украину активно развивается в информационном пространстве западными СМИ. При этом Россия неоднократно заявляла, что никаких планов по какой-либо военной операции нет и не предусмотрено.
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