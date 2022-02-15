РИАМО - 15 фев. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не будет участвовать во встрече по Венскому документу в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее проведение соответствующих консультаций запросила Украина. Киев принял соответствующее решение на фоне отказа российской стороны объяснить подробности совместных военных учений на границе с Украиной.

«Нет, не будем», — сказал Грушко, отвечая на вопрос журналистов.

Тема так называемого «вторжения» России на Украину активно развивается в информационном пространстве западными СМИ. При этом Россия неоднократно заявляла, что никаких планов по какой-либо военной операции нет и не предусмотрено.