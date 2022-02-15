РИАМО - 15 фев. Чаще всего посетителей подмосковных МФЦ в 2021 году интересовала услуга по регистрации права на недвижимость, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что МФЦ являются одними из самых посещаемых мест для жителей Подмосковья. В минувшем году за услугами центров «Мои Документы» жители обратились свыше 25 млн раз.

«Самой востребованной услугой стала регистрация права на недвижимость, за ней обратились 1,4 млн человек. На втором месте — регистрация по месту пребывания или месту жительства, на третьем — выписка из ЕГРН», — сказала Каклюгина.

Чаще всего МФЦ посещали в Балашихе (1,7 млн человек), Одинцовском округе (1,1 млн) и Подольске (927 тыс.).

Каклюгина подчеркнула, что в регионе на сегодня работают 127 офисов и 217 территориальных подразделений МФЦ, где жителям оказывают госуслуги свыше 7 тыс. сотрудников.

«Воспользоваться сервисами МФЦ можно быстро и комфортно, выбрав удобный офис рядом с домом. Жители, у которых нет доступа к компьютеру, могут посетить цифровые зоны МФЦ для получения онлайн-услуг», — резюмировала вице-губернатор.