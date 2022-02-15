РИАМО - 15 фев. 15-летняя звезда зимних Олимпийских игр-2022 Камила Валиева дважды упала во время утренней тренировки перед личным турниром, сообщает Nation News.

Валиева сделала ошибку при выполнении тройного акселя. Она совершила аксель в три с половиной оборота, но потом не удержалась и упала. Эту же ошибку она совершила в конце прогона.

Спортсменка на Олимпиаде в Пекине оказалась в центре скандала. Причиной тому стали положительные допинг-пробки, которые она сдала в конце 2021 года. Однако информация об этом появилась только после того, как Валиева завоевала золото вместе с другими спортсменами из России в командном зачете. Фигуристке запретили выступать на Играх, но это решение было оспорено.

Камила Валиева выступит во вторник в личном турнире. Однако сообщалось, что даже, если спортсменка завоюет медаль, то награждать ее не будут.

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