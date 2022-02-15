РИАМО - 15 фев. Во вторник открывается образовательная программа «Молодежная школа уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве». Мероприятие охватит 25 тыс. учащихся, сообщила уполномоченная по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

«Мы сегодня даем старт масштабной программе MOS.МШУ и оцениваем потанцевал охвата в 25 тыс. школьников и студентов колледжей Москвы», - сказала Минеева на пресс-конференции.

Она добавила, что ресурсной средой для проекта будет выступать, сформированная с 2019 года, экосистема уполномоченного по защите прав предпринимателей. В ней состоят уже 500 активных и успешных бизнесменов.

Руководитель общественной приемной уполномоченного по вопросам молодежного предпринимательства, ментор программы Анна Кровякова рассказала, что программа будет проходить в несколько этапов. На первом - уроки для школьников будут проводить известные предприниматели, на втором - пройдет онлайн-тестирование на заинтересованность и желание. На третьем этапе из общего числа соберут преакселератор из 3 тыс. человек. Затем начнутся 8-дневные занятия с лекциями и семинарами.

Финал масштабного проекта, на котором школьники будут защищать собственные проекты, пройдет по следующим трекам: технологическое предпринимательство, экология и цели устойчивого развития, социальное предпринимательство, IT и цифровое предпринимательство.

«Важный результат проекта MOS.МШУ – это добиться финансовой, юридической грамотности молодежи и, конечно, создать ту самую предпринимательскую культуру», - сказала Татьяна Минеева.

В дальнейшем проект MOS.МШУ будет предложен как опорный кейс при обсуждении федеральных программ поддержки молодежного предпринимательства.

По официальным данным, в Москве уже успешно реализуют 13 тыс. стартапов, которые созданы в возрасте до 25 лет.

Ранее в пилотной версии общественно-просветительского проекта «Молодежная школа уполномоченного», в которой приняли участие 1200 школьников, было выявлено 40 проектов с готовыми бизнес-идеями и планами.