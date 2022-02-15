РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. В конце января на станции Перловская городского округа Мытищи произошел несчастный случай, под колеса поезда попал мужчина, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Оперативный дежурный центра гражданской защиты Мытищ Иван Голубев отметил, что в 23 января на железной дороге платформы Перловская в направлении Москвы было обнаружено тело мужчины 1962 года рождения с отсутствующими фрагментами нижних конечностей. Тело направили в городской морг.

Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации округа совместно с линейным отделом полиции и административно-пассажирской инспекцией на постоянной основе проводят профилактические рейды, в результате которых выявляет несанкционированные проходы. Все они неоднократно были ликвидированы, но жители снова ищут для себя лазейку.

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