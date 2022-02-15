РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Днем памяти воинов-интернационалистов.

15 мая 1988 Советский союз начал вывод войск из Афганистана. Они пробыли в этой стране больше 9 лет — это самая длинная война в истории России XX века. А 15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается, как День памяти воинов-интернационалистов.

«Уважаемые воины-интернационалисты! Сердечно поздравляю вас с Днем вывода советских войск из Афганистана, с Днем памяти воинов-интернационалистов. Огромное спасибо вам, наши дорогие воины, за то, что ваша отвага, храбрость и мужество стали чьей-то надеждой и спасением», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал им стального здоровья, душевного спокойствия, равновесия и моральной устойчивости.

«Пусть за ваши добрые и отзывчивые сердца жизнь наградит вас любовью и заботой родных и близких, яркими моментами и радостными встречами», - заключил депутат.