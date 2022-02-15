РИАМО - 15 фев. Во вторник в столице столбики термометров поднялись до плюс 3 градусов, таким образом, этот день стал самым теплым с начала зимы, сообщается на сайте «Метеовести».

До этого самым теплым днем зимы было 11 февраля, тогда температура поднялась до плюс 2,4 градуса. Абсолютный суточный рекорд максимальной температуры для 15 февраля в столице был установлен в 1952 году – плюс 3,8 градуса

Последние 8 дней среднесуточная температура в мегаполисе уверенно держится в зоне положительных значений.

До 21 февраля синоптики прогнозируют в Московском регионе плюсовую температуру, в том числе и по ночам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что снег начнет таять на территории Москвы и области только в середине марта.