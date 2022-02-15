РИАМО - 15 фев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ в скором времени опубликует свой ответ на встречные предложения США и блока НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщает kp.ru.

«Скоро будет опубликован. Нам стесняться нечего», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции во вторник.

Ранее президент РФ Владимир Путин концептуально одобрил проект МИД РФ с ответами по гарантиям безопасности, который представит Россия США и Североатлантическому альянсу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности.

Отношения России и стран Запада стали более напряженными в последние месяцы. США и их партнеры по блоку НАТО в Европе обвиняют РФ в попытке развязывания войны с Украиной и планируемом «вторжении» на территорию соседней страны. Россия же настаивает на том, что Североатлантический альянс активно расширятся на восток.