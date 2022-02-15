РИАМО - 15 фев. Арестован 33-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве знакомого в подмосковных Мытищах, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Известно, что ЧП произошло 13 февраля в квартире на улице Селезнева в Мытищах. Во время распития алкоголя между мужчинами произошла ссора и один из них пырнул ножом в грудь другого.

Пострадавший умер на месте инцидента. Правоохранителей вызвали соседи, которые услышали шум.

Место преступления осмотрено следователями и криминалистами, изъято орудие преступления. Расследование уголовного дела продолжается.