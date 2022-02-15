РИАМО - 15 фев. В нынешнем году в Москве собираются ввести в эксплуатацию более 100 социальных объектов, это направление в строительстве стало одним из приоритетных, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, строительство будет идти за счет как городского бюджета, так и денег инвесторов.

«Строительство новых объектов социальной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений градостроительного развития столицы. В этом году за счет средств города и инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию более ста новых социальных объектов», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что площадь построек может дойти почти до 1 млн кв. м. Среди объектов будут школы, спортивные центры.

«В городе появится 47 новых объектов образования, включая целый ряд крупных школ. Также планируется ввести 41 объект здравоохранения общей площадью более 550 тыс. кв. м, 16 объектов спорта и четыре – культуры», – добавил он.

За счет средств инвесторов будет построено около трети новых объектов.

Ранее Андрей Бочкарев отмечал, что в нынешнем году в городе построят около 8,5 млн кв. м недвижимости. Специалисты займутся развитием промышленных зон, объектами по программе реновации.

«О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен», – сказал Андрей Бочкарев.

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