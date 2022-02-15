РИАМО - 15 фев. На строящемся дублере Люблинской улицы в районе развязки с Юго-Восточной хордой в столице рабочие закончили устройство буронабивных свай и железобетонных опор, монтаж железобетонных пролетных строений эстакад, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Продолжаются работы по перекладке инженерных коммуникаций, бетонированию пролетного строения, монтажу металлоконструкций пролетного строения», - отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На сегодняшний день в мегаполисе ведутся работы по строительству дублера Люблинской улицы. Строители трудятся на участке от ТТК до транспортной развязки в районе пересечения с Юго-Восточной хордой. Проектом предусматриваются строительство и реконструкция 9 км дорог, в том числе 6 эстакад общей длиной 2,1 км.

Глава московского Депстроя отметил, что мэр города Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году построить все хордовые трассы.