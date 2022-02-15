РИАМО - 15 фев. Более 70 одиноко проживающих пенсионеров в подмосковном Реутове получат региональную надбавку к пенсии, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Московская область обеспечила доплату одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в регионе не менее 10 лет – а таких 33 тысячи человек, они получат пенсию 17 тыс. рублей. Данную выплату в Реутове начинают получать 73 человека», – заявил глава городского округа.

По его словам, индексация пенсий с 1 января на 8,6% затронула 21 тыс. реутовских пенсионеров.

Каторов уточнил, что в муниципалитете старшее поколение поддерживают не только за счет дополнительного финансирования, но и путем организации досуга, поддержания физической активности в различных секциях и обучения новым цифровым технологиям.

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