РИАМО - 15 фев. Более 16,2 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича с начала года, сообщает пресс-служба компании.

Этот объем составил около 44% от общего пассажиропотока компании.

В транспортных средствах предприятия пассажиры также могут оплатить поездку картами «Стрелка», «Тройка» и наличными средствами.

Больше всего таких поездок - более 2,3 млн - совершили пассажиры в Королеве. Следом идет Ногинск и Химки с почти 2,3 и 2,1 млн операций соответственно. Сегмент безоговорочно лидирует в общем трафике, на втором месте с большим отрывом и показателем в почти 32% — оплата проезда бесконтактными банковскими картами.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает порядка 4 тыс. автобусов. Проезд в транспортных средствах возможен только при наличии защитной маски или респиратора. В автобусах компании и на объектах транспортной инфраструктуры проводится регулярная дезинфекция.