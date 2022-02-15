РИАМО - 15 фев. В Московской области количество пользователей сервиса «Умная платежка» с декабря 2021 года выросло на 20 тыс. человек и составило более 1,6 млн пользователей, сообщает пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

Также выросло число пользователей мобильной версии онлайн-сервиса с 770 тыс. до 820 тыс. пользователей.

«Динамика прироста онлайн пользователей «Умной платежки» действительно высокая, всего за полтора месяца этого года количество таких пользователей увеличилось на 20 тыс. и составило 1 млн 650 тыс. человек, в декабре эта цифра составляла 1 млн 630 тыс. человек», – отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что использование мобильной версии «Умной платежки» оправдано, так как расчеты за ЖКУ стали проще, а при оплате услуг таким способом не требуется оплачивать банковскую комиссию. С 2021 года количество пользователей мобильной версии сервиса выросло на 50 тыс. и составило 820 тыс. человек.

Жители активно пользуются привилегиями, которые дает «Умная платежка». Так, пользователи сервиса получают эксклюзивные скидки от партнеров программы «Коммунальный бонус». В сумме жители региона получили почти 300 тыс. коммунальных бонусов за оплату ЖКУ через мобильное приложение «Умная платежка».

Онлайн-сервис был разработан по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Проект призван сделать коммунальные платежи понятнее и прозрачнее, а также стимулировать дисциплинированных жителей, которые своевременно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Аналогов такой программы в других регионах России пока нет.

Кроме того, жители Подмосковья могут вернуть на свою карту 1% от суммы коммунальной платежки. Для этого необходимо вовремя и полностью оплачивать коммунальные услуги картой «Мир». Подробнее об «Умной платежке» и ее преимуществах можно узнать на сайте МособлЕИРЦ.