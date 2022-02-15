РИАМО - 15 фев. На данный момент в Корпорации развития Московской области прорабатывают 448 инвестпроектов. Общий объем их инвестиций составляет около 400 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Реализация этих проектов позволит создать в регионе свыше 36 тыс. рабочих мест. Всего по итогам 2022 года мы планируем привлечь в Подмосковье 1,2 трлн рублей инвестиций в основной капитал и создать порядка 70 тыс. новых рабочих мест. Для достижения этих целей подмосковный Мининвест уже сейчас ведет работу с 1,3 тыс. инвестиционных заявок», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, новые инвесторы, локализация новых производств, а также создание высококвалифицированных рабочих мест являются одними из главных задач региональных властей.

В прошлом году специалисты корпорации произвели свыше 240 выездов, во время которых они показывали объекты потенциальным инвесторам. 48 раз они отправлялись в Солнечногорск, более 20 раз – в Каширу и Наро-Фоминск, еще 150 раз – в другие муниципалитеты.