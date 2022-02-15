РИАМО - 15 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов стал вторым в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ по итогам января, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Также в топ-5 вошли Александр Бельский (Санкт-Петербург), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Владимир Константинов (Республика Крым) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край).

В январе Брынцалов сообщил, что в Подмосковье планируют отменить транспортный налог для семей с детьми-инвалидами. Еще на расширенном заседании президиума политсовета регионального отделения «Единой России» он подвел итоги работы за прошлый год и определил ключевые задачи на 2022 год. Одной из главных задач в работе подмосковных единороссов станет подготовка к выборам губернатора региона в 2023 году и выборам президента РФ в 2024 году.

Также СМИ сообщали, что Мособлдума разработает законопроект о предоставлении детям-сиротам квоты на поступление в колледжи. Председатель регионального парламента уточнил, что такая мера поддержки позволит многим детям найти свое профессиональное призвание.

Рейтинг «Медиалогии» строится на основе базы СМИ, включающей свыше 73 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

При выведении медиаиндекса персоны каждое сообщение о ней оценивается по определенным параметрам: влиятельность источника информации, характер упоминания объекта (позитивный, негативный, нейтральный), роль объекта в сообщении и наличие прямой или косвенной речи.