РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Многофункциональные центры Подольска вошли в тройку самых посещаемых в Подмосковье в 2021 году, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году в многофункциональные центры Подмосковья жители обратились более 25 млн раз. Самыми популярными услугами стали: регистрация права на недвижимость; регистрация по месту пребывания или месту жительства; выписка из ЕГРН; получение СНИЛС; получение паспорта гражданина РФ.

Самые посещаемые МФЦ: центры Балашихи – 1,7 млн обращений; Одинцовского округа – 1,1 млн обращений; Подольска – 927 тыс. обращений.